Sicile: quatre corps retrouvés dans l'épave du super yacht

Un corps retrouvé dans l'épave du yacht "Bayesian" du magnat britannique de la tech Mike Lynch est transporté à Porticello, près de Palerme, en Italie, le 21 août 2024 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Quatre corps ont été retrouvés mercredi dans l'épave du yacht de luxe "Bayesian" du magnat britannique de la tech Mike Lynch qui a fait naufrage lundi en Sicile, amenuisant encore les chances de retrouver vivant les deux derniers disparus.

Ces quatre corps, retrouvés dans l'après-midi mais non identifiés à ce stade, portent le bilan des victimes à cinq morts, après la découverte lundi d'un premier homme décédé.

Peu avant l'annonce de la découverte des deux premiers corps, un journaliste de l'AFP a vu plus d'une demi-douzaine de bateaux quitter le port de Porticello, lieu du naufrage à l'est de Palerme, à quelques minutes d'intervalle.

Certains d'entre eux sont revenus plus tard, transférant deux sacs mortuaires dans une tente sur le quai, a constaté l'AFP.

Les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver les deux dernières personnes manquantes qui étaient à bord du voilier, désormais couché sur le flanc droit à 50 mètres de profondeur à 700m du port de Porticello. Mais l'opération est "longue et compliquée" selon les pompiers.

Mercredi matin, par une mer calme, les plongeurs ont rejoint la zone de recherche à bord de petits canots pneumatiques, se relayant par équipes de deux.

Un responsable des garde-côtes, le capitaine Vincenzo Zagarola, avait cependant déclaré dès mardi à la radio italienne qu'il était "difficile d'imaginer" que les recherches puissent bien se terminer.

- Scènes apocalyptiques -

Quelques heures avant la tornade survenue lundi à l'aube, la fête battait son plein sur le "Bayesian", un yacht de 56 mètres de long battant pavillon britannique à bord duquel se trouvaient 12 passagers et 10 membres d'équipage.

Des bateaux de sauvetage des pompiers italiens opèrent au large de Porticello, près de Palerme, le 21 août 2024, deux jours après le naufrage du yacht de luxe Bayesian en Italie ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Mike Lynch, un richissime homme d'affaire surnommé le "Bill Gates britannique", fêtait avec ses amis, collaborateurs et avocats sa relaxe en juin dans un procès pour fraude aux Etats-Unis qui aurait pu lui coûter de longues années de prison.

Le navire a sombré en quelques minutes et 15 personnes, dont six passagers parmi lesquels une mère et sa fille d'un an, ont été sauvées, tandis qu'un membre d'équipage a été retrouvé mort.

"Le mot que la mère et tous les blessés répétaient sans cesse était +l'obscurité+, l'obscurité qu'ils ont vécue pendant le naufrage", a témoigné à la BBC Fabio Genco, responsable des urgences de Palerme qui ont prêté les premiers secours aux survivants.

"Ils ont parlé d'environ cinq minutes, peut-être de trois à cinq minutes, entre le moment où le bateau a été soulevé par les vagues et le moment où il a coulé (...) Il y a eu des scènes vraiment apocalyptiques où tout le monde cherchait et espérait trouver" les personnes manquantes, a-t-il ajouté.

Des plongeurs des pompiers italiens se préparent à poursuivre les recherches à Porticello, près de Palerme, le 21 août 2024 en Italie, deux jours après le naufrage du yacht de luxe Bayesian ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Les six personnes qui manquaient à l'appel mercredi matin étaient Mike Lynch et sa fille Hannah, Jonathan Bloomer, président du conseil d'administration de Morgan Stanley International, une branche de la banque américaine, et de l'assureur Hiscox, ainsi que son épouse, et Chris Morvillo, un avocat qui a défendu Mike Lynch dans son procès aux États-Unis, ainsi que son épouse.

Deux personnes restent recherchées, sans que l'on sache lesquelles, dans l'attente de l'identification des quatre corps retrouvés.

Les premiers témoins avaient indiqué que le mât de 75 mètres s'était rompu, mais les informations disponibles mercredi semblent indiquer que ce n'est pas le cas.

La vitesse à laquelle le yacht a coulé, et le fait que les autres bateaux autour de lui n'aient pas été touchés, suscitent des questions, notamment celle de savoir si la quille lestée, qui fait contrepoids à l'imposant mât, était abaissée ou relevée au moment de la tempête.