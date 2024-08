Sicile: l'épave du yacht du magnat Mike Lynch au coeur des recherches

Des plongeurs du corps des pompiers italiens rentrent au port de Porticello, un jour après le naufrage du yacht de luxe Bayesian battant pavillon britannique, le 20 août 2024 en Sicile ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Des plongeurs ont exploré mardi en Sicile l'épave du super voilier dont le naufrage la veille dans une tempête soudaine a fait un mort et six disparus, parmi lesquels le magnat britannique de la tech Mike Lynch, de proches collaborateurs et leurs familles.

Le "Bayesian", un yacht de 56 mètres de long battant pavillon britannique, a coulé dans la nuit de dimanche à lundi au large de Porticello, une ville côtière à environ 15 kilomètres à l'est de Palerme dont la baie abrite, à cette période de l'année, une nuée de luxueux bateaux de plaisance.

Le "Bayesian", qui avait jeté l'ancre à environ 700 mètres au large, s'est trouvé sur la route d'une trombe marine, un phénomène de plus en plus observé en Europe ces dernières années, qui l'a littéralement renversé et fait couler en quelques minutes.

Douze passagers et dix membres d'équipage en majorité britanniques se trouvaient à bord.

Selon une source proche de l'entrepreneur, Mike Lynch avait organisé la croisière comme une célébration avec des membres de sa famille, certains de ses employés et de ses avocats après avoir été relaxé en juin dans une affaire de fraude aux Etats-Unis.

Surnommé "le Bill Gates britannique", Mike Lynch est porté disparu, ainsi que sa fille de 18 ans, Hannah. Son épouse Angela Bacares a, elle, été secourue de même que 14 autres personnes.

Un seul corps a été récupéré. Selon la presse il s'agit du cuisinier de bord, né au Canada mais citoyen d'Antigua.

Des pompiers formés aux plongées en eau profonde sont arrivés lundi soir dans le but de localiser et récupérer les six disparus restants potentiellement piégés dans l'épave.

Un hélicoptère des pompiers italiens survolent le port de Porticello, un jour après le naufrage du yacht de luxe Bayesian battant pavillon britannique, le 20 août 2024 en Sicile ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Mais les plongeurs n'ont pu pénétrer immédiatement à l'intérieur de l'épave "en raison de la présence de mobilier qui en obstrue l'entrée", ont indiqué les pompiers sur le réseau social X.

Une fois à l'intérieur, "les espaces sont très restreints, et si vous rencontrez un obstacle il est très difficile d'avancer, et de trouver des chemins alternatifs", a expliqué à l'AFP un porte-parole des pompiers, Luca Cari.

Compte tenu de la profondeur, chaque plongée est limitée à seulement 12 minutes et mardi en milieu de journée la houle forcissait, rendant les opérations plus compliquées encore, selon une journaliste de l'AFPTV.

- Ouragan -

La tragédie a été aussi soudaine qu'imprévisible.

L'entrepreneur britannique Mike Lynch, le 21 juin 2011 à Londres ( POOL / BEN GURR )

"C'est plutôt sans précédent. C'est un événement extraordinaire (...) qui a un impact très fort mais une faible probabilité de se produire", a déclaré à l'AFP Matthew Schanck, patron de Maritime Search and Rescue Council, une entreprise spécialisée dans les secours maritimes.

"On ne l'a pas vu venir", a sobrement témoigné le capitaine rescapé du bateau, James Catfield, cité dans la presse.

Karsten Borner, le capitaine d'un autre yacht ancré à proximité au moment de la tempête, a fait état d'une "très forte rafale d'ouragan" et expliqué qu'il avait dû se battre pour maintenir son bateau stable avant de porter secours aux passagers du "Bayesian".

Charlotte Golunski, une passagère britannique de 35 ans du voilier et membre de la direction de Luminance, une entreprise créée par M. Lynch, a raconté avoir perdu sa fille d'un an "pendant deux secondes" dans l'eau avant de la récupérer.

"Je l'ai immédiatement serrée dans mes bras au milieu de la fureur des vagues. Beaucoup criaient. Heureusement, le canot de sauvetage a été gonflé et nous avons été 11 à monter à son bord", a-t-elle confié à l'agence de presse italienne Ansa.

Jonathan Bloomer, président du conseil d'administration de Morgan Stanley International, une branche de la banque américaine, et de l'assureur Hiscox, ainsi que son épouse comptent parmi les disparus, selon un communiqué d'Hiscox.

Chris Morvillo, un avocat associé du cabinet Clifford Chance qui a défendu Mike Lynch dans son procès aux États-Unis, ainsi que son épouse, sont également porté disparus, a confirmé le cabinet.

M. Morvillo avait défendu Mike Lynch dans son procès contre le groupe américain Hewlett-Packard qui a racheté son entreprise Autonomy, un éditeur de logiciels, en 2011 pour 11 milliards de dollars.

Des bateaux des secours au large de Porticello un jour après le naufrage du yacht de luxe Bayesian battant pavillon britannique, le 20 août 2024 en Sicile ( AFP / Alberto PIZZOLI )

HP avait accusé Autonomy d'avoir truqué ses comptes, reprochant notamment à Mike Lynch d'avoir artificiellement gonflé les revenus déclarés, la croissance du chiffre d'affaires et les marges de l'entreprise.

En 2023, il a été extradé du Royaume-Uni vers les États-Unis pour y être jugé dans cette affaire mais il a été acquitté en juin à l'issue d'un procès à San Francisco.

Moins de deux jours avant la tragédie, Stephen Chamberlain, jugé dans le même dossier, est mort après avoir été renversé par une voiture en Angleterre, a annoncé la police.