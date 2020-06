Sibeth Ndiaye : "Nous avons de bons fondamentaux économiques"

La porte-parole du gouvernement a abondé dans le sens du président de la République, qui a déclaré lors de son adresse aux Français que "nous pouvons être fiers" de la gestion de la crise du Covid-19.

Sibeth Ndiaye, le 10 juin 2020, à Paris ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, Sibeth Ndiaye a fait l'éloge des "fondamentaux économiques" du pays, qui ont permis selon elle de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19. Tout en annonçant une accélération du déconfinement, Emmanuel Macron avait fait l'éloge de la gestion de la crise du coronavirus en France, dont selon lui "nous pouvons être fiers". Ce satisfecit a depuis fait bondir l'opposition, à quinze jour des municipales.

"Des fourmis" en début de quinquennat

"Il ne s'agit pas d'être dans l'autosatisfaction, il s'agit de constater que si aujourd'hui notre pays peut se permettre des dépenses importantes pour soutenir l'activité économique et soutenir les Français les plus fragiles, c'est parce que nous avons été en quelque sorte des fourmis au début du quinquennat. Si nous avons la possibilité d'absorber le choc, c'est parce que nous avons de bons fondamentaux économiques", soutient pour sa part Sibeth Ndiaye. "Nous considérons que notre stratégie économique et budgétaire de début du quinquennat a payé", a-t-elle ajouté, lundi 15 juin, à l'antenne de France Inter

Le patron de La République en Marche Stanislas Guerini s'est quant à lui élevé contre le "principe de défiance généralisée tout le temps" après les critiques de l'opposition contre le bilan élogieux de l'action gouvernementale dressé par Emmanuel Macron. "Le discours du président de la République, hier, c'était aussi un discours de confiance dans les Français, il faut qu'on soit capable de reconnaître aussi ce qui fonctionne", a-t-il insisté.