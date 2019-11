Les dirigeants de l'entreprise mitoyenne de Lubrizol, à Rouen, ont assuré devant la mission d'information parlementaire que le feu ne s'était pas déclaré sur leur site.

Le président de Normandie Logistique, Sylvain Schmitt, a profité de son audition à l'Assemblée nationale, mercredi 6 novembre, devant la mission d'information sur l'incendie de Rouen, pour faire passer un message à ses « confrères logisticiens » : « Si vous êtes près d'un site Seveso, fuyez ! » M. Schmitt en sait quelque chose. Son entreprise est (ou plutôt était) prise en sandwich entre deux sites Seveso : Triadis (classée Seveso seuil bas) et Lubrizol (Seveso seuil haut). A l'instar de l'usine chimique, les entrepôts de Normandie Logistique ont brûlé au petit matin du 26 septembre.

« Le PPRT [plan de prévention des risques technologiques] prévoyait qu'on soit détruit, du fait de notre voisinage, en cas d'accident. C'est ce qui s'est passé », a expliqué, fataliste, le PDG de cette PME spécialisée dans le transport et l'entreposage, qui emploie cinquante salariés sur le site de Rouen parti en fumée - et 500 personnes avec ses hangars de Caen et du Havre. « Deux sites Seveso sont devenus mitoyens du nôtre et pas le contraire », a rappelé M. Schmitt, présentant l'entreprise de Rouen (et ses 8 millions d'euros de chiffre d'affaires) comme un « Lilliputien » comparé aux « milliards de Lubrizol ».

Les entrepôts de Normandie logistique occupent une bande de 300 mètres de long sur 30 à 40 mètres de large. Un espace que Lubrizol aurait bien annexé pour y stocker ses produits dangereux. En 2017, d'ailleurs, tout avait été ficelé pour le rachat. Avant que le groupe américain ne se ravise soudainement après des pertes importantes qui avaient entraîné un changement de management. Selon M. Schmitt, la vente était de nouveau au programme et devait même être finalisée en octobre.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr