Si vous avez raté les 32es de finale de Coupe de France et que vous le regrettez...

Ce week-end avaient lieu les 32es de finale de la Coupe de France. Si vous êtes malheureusement passé à côté de ce rendez-vous incontournable de la saison, place à la session de rattrapage.

Vendredi, 18h - Morne plaine pour lancer le week-end

Un week-end de Coupe de France est une fête à laquelle les supporters se joignent souvent bien volontiers... à condition que le jour et l'horaire s'y prêtent. De la Meinau au stade des Alpes, en passant par Charléty (qui, il est vrai, affiche rarement complet), les tribunes sont ainsi tristement dégarnies, les parcages visiteurs désespérément déserts lorsque le coup d'envoi des premiers matchs est donné, vendredi dès 18h. Seul le Nouste Camp fait exception, et Pau, porté par son public, s'offre le scalp de Montpellier (2-1).

Suite des banderoles au Stade des Alpes lors du match de Coupe de France entre Grenoble et Nîmes pic.twitter.com/SnZrUPZi77

Vendredi, 20h06 - Le SCO vainqueur du duel des cancres

— Frédéric Sougey (@FredericSougey) January 6, 2023Englués tout au fond du classement en Ligue 1, Strasbourg (19) et Angers (20) espèrent profiter de la Coupe pour avoir enfin l'occasion de sourire. Après 90 minutes tout sauf inoubliables, c'est finalement le SCO qui tire son épingle du jeu aux tirs au but, Gerzino Nyamsi expédiant sa tentative sur la barre transversale de Paul Bernardoni (0-0, 4-5 TAB). Le temps passe, et le Racing n'a toujours pas gagné chez lui cette saison...

?️ Abdel Bouhazama : "Je dédie cette victoire à tous nos supporters." ?? pic.twitter.com/wesu1uNhF5

Vendredi, 21h41 - Et la Berri fait douter Paris

— Angers SCO (@AngersSCO) January 6, 2023Personne n'est dupe : même sans Kylian Mbappé, Lionel Messi ni Neymar, le PSG est censé faire respecter la hiérarchie à Châteauroux, qui lutte pour son maintien en N1. Les Parisiens sont d'ailleurs vite mis sur de bons… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com