« Si Saint-Marin gagne un jour, ce sera mieux que Noël ! »

Ce samedi, ils étaient six supporters à venir soutenir Saint-Marin en Irlande du Nord. Parmi eux, Daniele. Comme depuis 2004, sa sélection préférée n'a pas gagné (défaite 3-0). Et pourtant, lui comme les autres membres de la « Brigata Mai 1 Gioia » – unique groupe de supporters saint-marinais – vont continuer de suivre les Bleu et Blanc. Rencontre.

En France, on connaît peu de choses sur cette Brigade. Pouvez-vous nous la présenter ?

Elle est née il y a onze ans sur une idée de Massimo Vesemoli. C’est un bon ami avec qui j’ai déjà voyagé plus d’une fois pour supporter Saint-Marin. Tout commence un jour où il est allé assister à un match, et il a tout de suite vu qu’il y avait peu de monde dans le stade. Quasiment personne. Il nous racontait que ce jour-là, la rencontre ressemblait plus à une pièce de théâtre qu’à un match de foot. Tout le monde était assis, il n’y avait pas de joie, pas de chant, rien. Massimo a donc eu l’idée d’inventer le premier groupe de supporters de Saint-Marin. Moi, je suis arrivé il y a plus ou moins cinq ans. J’allais voir Italie-Saint-Marin et j’ai accroché direct. Massimo s’est arrêté il y a un an pour des raisons familiales. Mais derrière lui, il a laissé un groupe composé à 95% de supporters italiens – logique vu la situation géographie du pays – avec une ou deux personnes qui habitent à Saint-Marin, des supporters allemands, autrichiens et anglais.…

Propos recueillis par Matthieu Darbas pour SOFOOT.com