Si Rennes dérange, il faut le dire

Oui, le Stade rennais est reparti de Chelsea avec une valise et sans aucun point dans sa besace. Mais le club breton peut surtout quitter Londres avec un sentiment d'injustice après avoir vu l'arbitre de la rencontre mettre fin aux espoirs rennais à cinq minutes du terme d'une première période cohérente. Le moment est venu pour Rennes de hausser le ton pour faire en sorte de ne plus être considéré comme un paillasson.

Rennes entubé à Chelsea

Une première participation en Ligue des champions est une phase d'apprentissage, les pontes du Stade rennais ne cessent de le répéter. Face à Krasnodar (1-1), les Bretons ont expérimenté les regrets ; à Séville (1-0), ils ont appris à ne pas exister ; à Londres, ils se sont rappelés que l'arbitrage pouvait parfois être une vaste blague capable de fusiller une rencontre. 38minute de jeu : Tammy Abraham envoie un pétard sur Dalbert, coupable d'une main après un rebond de la chique sur sa cuisse. Circulez, il n'y a rien à voir ? Ce n'est pas l'avis de Felix Zwayer, qui prend la décision de consulter la VAR, désigne le point de penalty et montre une deuxième biscotte synonyme d'expulsion au défenseur rennais, passé de coupable à victime en l'espace de quelques secondes. Car si le Brésilien a incontestablement été naïf en concédant un premier penalty à la 9minute, il s'est fait salement entuber sur cette deuxième action.La règle de l'IFAB est pourtant claire : "" Oui mais pas ce soir, la faute à des règlements toujours aussi illisibles, incompréhensibles, et voués à tuer l'arbitrage plus qu'à ne le renforcer. Avant ce fait de jeu, Chelsea menait 1-0, Rennes livrait une prestation cohérente, et l'espoir d'un retour était permis. M. Zwayer, le fameux meilleur arbitre allemand de l'année 2014 soupçonné de corruption à une époque, en a décidé autrement