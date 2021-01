"Si on travaillait moins, on pourrait faire ses courses en semaine et tous se reposer le dimanche", estime Philippe Martinez

Selon le secrétaire général de la CGT, la majorité des petits artisans considèrent que l'ouverture des grands magasins le dimanche représente une "concurrence inégale".

Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, en octobre 2020. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Faut-il permettre aux commerces d'ouvrir les dimanches pour permettre d'une part aux Français d'aller faire leurs courses et d'autre part de compenser les pertes d'activité liée à l'avancement du couvre-feu à 18 heures ? Selon le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, ce n'est pas la solution. Le leader syndical est au contraire favorable à la fermeture des magasins le dimanche pour éviter "la concurrence inégale" des grandes surfaces, qui ont les moyens d'ouvrir, vis-à-vis des petits artisans, a-t-il expliqué sur franceinfo lundi 18 janvier.

"La majorité des petits artisans que je croise considèrent qu'il y a de la concurrence inégale", a indiqué Philippe Martinez, car si les magasins peuvent ouvrir le dimanche, les grands surfaces ouvrent effectivement obligeant de ce fait les petits artisans, qui n'ont souvent "qu'un salarié" quand ce n'est pas "le couple qui travaille", à travailler "presque 7 jours sur 7". "Ils ont besoin aussi de journée de repos", souligne le responsable syndical. " Il faut du repos hebdomadaire. Si on travaillait moins, on pourrait aller faire ses courses en semaine et ça permettrait à tout le monde de se reposer le dimanche ", a argué le syndicaliste.

La CGT a en outre proposé au gouvernement de "baisser le temps de travail pour s'adapter aux nouvelles contraintes" liées à l'avancée du couvre-feu à 18 heures, a indiqué Philippe Martinez. Il pourrait s'agir de "partir une heure plus tôt tous les jours" ou "libérer une après-midi pour faire des tâches quotidiennes qu'on ne peut plus faire avec le couvre-feu", a donné comme exemple le responsable syndical. Au-delà de la situation actuelle, Philippe Martinez a également souligné que "si on veut libérer de la place à ceux qui n'ont pas d'emploi, il faut que ceux qui ont du travail travaillent moins".

Vendredi, le directeur général de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) Jacques Creyssel a indiqué avoir "demandé au gouvernement de libéraliser totalement l'ouverture des magasins le dimanche pour ceux qui le souhaitent". "Le gouvernement nous dit de respecter les procédures. Actuellement, il faut cinq semaines de consultations pour ouvrir le dimanche. Ce n'est pas possible. Pendant cette période exceptionnelle, quand c'est nécessaire d'ouvrir et ça ne l'est pas partout, il faut qu'on puisse le faire de façon très simple et ce n'est pas le cas aujourd'hui", a-t-il encore regretté.