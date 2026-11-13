« Si on leur laisse des miettes... » : la réaction de Rabiot après la défaite en italie

« Si on leur laisse des miettes... » : la réaction de Rabiot après la défaite en italie

Trop gentils, selon le capi. Adrien Rabiot a tenté d’expliquer le trou noir des Bleus face à l’Italie au micro de L’Équipe . Pour la toute première défaite de l’ère Zizou, le milieu de terrain a d’abord rappelé l’entame tricolore, pleine d’enthousiasme : « Une très bonne première période avec pas mal d’occasions où je pense qu’on aurait pu justement tuer le match . »

Un péché de gourmandise

Avant de subir le froid réalisme adverse : « Eux, ils marquent sur leur premier tir » , a-t-il concédé. Et face à la Nazionale , ce genre de générosité se paie cash : « Je les connais bien ces Italiens, si on leur laisse des miettes, ils sont là, ils prennent. » …

AP pour SOFOOT.com