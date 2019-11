«Si on est au Smic, faut peut-être pas divorcer» : l'éditorialiste Julie Graziani provoque un tollé sur LCI

« Si on est au Smic, faut peut-être pas divorcer ! » La séquence a fait réagir jusqu'au gouvernement. La secrétaire d'Etat à l'Égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, s'est étonnée ce mardi du discours d'une chroniqueuse de LCI sur les mères de famille divorcées. « Quel est le message quand on blâme une femme de ne gagner que le Smic puis qu'on lui reproche publiquement d'avoir divorcé ? », a commenté la ministre, elle-même fondatrice du blog traitant de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle « Maman travaille ».La veille, Julie Graziani, éditorialiste du magazine très conservateur « L'Incorrect » avait commenté sur le plateau de « 24h Pujadas » les images d'une femme interpellant Emmanuel Macron lors de sa récente visite à Rouen (Seine-Maritime). « Je comprends très bien qu'elle ne s'en sorte pas [...] Mais un moment donné, je ne connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au Smic ? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école ? Est-ce qu'elle a suivi des études ? », a lancé la chroniqueuse, provoquant immédiatement la stupéfaction d'une autre intervenante de l'émission, puis très rapidement des internautes sur Twitter. Julie Graziani (L'incorrect/LCI) À propos d'une femme au SMIC seule avec 2 enfants #24hPujadas« Qu'a t'elle fait pour se retrouver au SMIC, a-t-elle bien travaillée à l'école ou suivie des études ?"« Et si on est au SMIC, faut peut être pas divorcer dans ces cas là" pic.twitter.com/2FLI5L4U51-- BalanceTonMedia (@BalanceTonMedia) November 5, 2019 Et Julie Graziani de donner le coup de grâce à cette femme qui venait de confier à Emmanuel Macron être « seule au Smic avec deux enfants » et avoir peur de ne « pas s'en sortir » en assénant : « Si on est au Smic, bah faut peut-être pas divorcer dans ces cas-là ! » « Riche, on peut divorcer, pauvre il faut subir ? »En ...