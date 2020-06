Si les personnages de Fort Boyard étaient des joueurs de foot

Au lieu d'être jouées le samedi, comme il est de coutume, les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue pourraient être décalées aux vendredis 24 et 31 juillet. La raison ? France 2 privilégierait la diffusion de Fort Boyard le samedi soir. Soit. Mais pourquoi donc ne pas mêler les deux ?

Olivier Minne = Cristiano Ronaldo

Rami : " Thauvin, est-ce que s'il fait Fort Boyard, vous lui résiliez son contrat ? "

Patrice Laffont = Zinédine Zidane

Jean-Pierre Castaldi = Louis Nicollin

Pilier du Fort depuis 2003, Olivier Minne est l'animateur le plus capé de l'histoire de l'émission, avec 165 prime times menés de main de maître. Comme un clin d'œil, il compte donc une sélection de plus que le Portugais avec la(164). Les deux hommes se suivent et se ressemblent. Il y a de cela une quinzaine d'années, leur poids net cumulé dépassait difficilement les trois chiffres sur la balance, et il était presque impossible de départager la paire la plus charismatique entre le duo Minne-Ronaldo et le combo moule-bulot. Sauf que, depuis, ces deux extra-terrestres ont arpenté jour et nuit les salles de musculation pour devenir les légendes qu'ils sont aujourd'hui. Il n'y a pas de secret : le travail, ça paie !Premier présentateur et homme de base de l'émission pendant toute la décennie 1990, Patrice Laffont a ensuite dû voguer vers d'autres cieux. Mais comme Zizou en 2006, l'animateur a bien été obligé de revenir sur les bases de son succès la saison passée. Dans un rôle un peu flou, le mythe du programmeintervenait de temps à autre pour envoyer les candidats dans le passé afin d'y disputer des épreuves disparues. Sa présence sur l'édition 2020 n'a pas encore été confirmée, mais il pourrait de nouveau être à l'écran. Gare à ne pas péter un plomb lors de la dernière de la saison.Grande gueule. Trois petites années à la tête du programme entre 2000 et 2002, histoire de faire le lien entre Patrice Laffont et Olivier Minne. Mais trois ans, c'est largement suffisant pour que Jean-Pierre Castaldi se fasse remarquer. Entre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com