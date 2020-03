Si les pâtes étaient des joueurs de foot

Les pâtes. C'est au moins ça que vous avez en commun avec vos héros en short-crampons. Menu du sportif devenu menu du confiné, le plat de pâtes divise les foules autant que le ballon rond. Un sujet clivant autour duquel s'écharpent puristes, pragmatiques et excentriques. Une raison suffisante pour mêler foot et féculent.

Les pâtes au pesto alla genovese = Loïc Perrin

Les spaghetti al pomodoro = Xavi

Les penne carbonara = Gianluigi Buffon

Qu'il soit au milieu de sa défense ou rangé dans la porte du frigo, il a quelque chose de rassurant. Cette impression qu'on le connaît depuis toujours et qu'on ne vivra jamais vraiment sans lui. Comme une madeleine de Proust éternelle. Toujours là quand on a besoin de lui (déjeuner, fringale ou gueule de bois), le pesto "vert" est apprécié de tous. Ni exceptionnel, ni banal, il a ça de fascinant que personne ne s'en lasse, même dans les situations les plus périlleuses. Mieux encore, son vert éclatant empêcherait presque de voir les premiers signes de moisissure qui seraient pourtant évidents s'il avait une autre couleur. Après tout, c'est peut-être pour ça qu'il est encore meilleur quand il est fait maison.Et si le plus dur n'était pas d'être excellent en étant simple ? De révolutionner son art en interprétant la partition la plus basique qui soit. Les spaghetti al pomodoro, c'est un mélange d'habileté technique et de tempo, une recette épurée sans être trop facile. Finalement, un plat dont personne ne dira qu'il est le meilleur car pas assez élaboré, mais que personne n'est capable d'imiter quand il est à son apogée. Un mets capable de se mettre au service des autres dans une cuisine italienne gourmande où un plat ne joue jamais seul. Et tant pis s'il faut se mettre au service des autres et que personne ne se rend vraiment compte que le meilleur moment du repas, c'était les pâtes al pomodoro.Œufs, pancetta, pecorino romano, sel, poivre, huile d'olive. Aussi sobre que génial. Aussi beau que bon. Et pourtant. Synonyme d'excellence et de classe et dans son pays d'origine, l'Italie, la carbonara n'est que l'ombre d'elle-même en France. En effet, alors que beaucoup d'amoureux de la Botte pensaient retrouver dans l'Hexagone la carbonara comme ils l'ont découvert en voyage, que ce soit à Parme, à Turin ou même Lire la suite de l'article sur SoFoot.com