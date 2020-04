Si les jeux de société étaient des équipes de foot

Ils en ont traumatisé certains, passionné d'autres, mais n'ont jamais laissé personne indifférent. Sortis des placards et des greniers depuis le début du confinement, les jeux de société ont créé autant de guerres familiales que les matchs de foot. Peut-être plus. Mais à quelles équipes de foot ressemblent les plus iconiques d'entre eux ?

Monopoly = Le Real Madrid V1 de Zinédine Zidane

UNO = L'Atlético de Madrid de Diego Simeone

Pas de grande équipe de foot sans taulier. Pas de partie desans banquier. Généralement, celui qui prend possession de la banque est le plus fort/la plus forte de la maison. Au hasard un grand frère préférant la castagne au dialogue ou une grande sœur adepte de la manipulation psychologique. Est-ce qu'on connaît personnellement Sergio Ramos ? Non. Est-ce qu'on est sûr qu'il faisait la banque au? Oui. Classique parmi les classiques, connu et apprécié dans le monde entier, len'est peut-être pas le meilleur en valeur absolue, mais il est celui qui a réussi la meilleure équation qualité + renommée + mondialisation. Un jeu où on s'embrouille pour un oui ou pour un non, lors duquel il n'est pas rare de mettre un petit coup de pression à l'arbitre ou à l'adversaire, mais aussi et surtout des parties épiques qui bâtissent des victoires qui marquent une famille pour l'éternité. L'histoire, en somme.La quintessence de la violence du jeu de société. Une création du diable qui annihile toute notion d'amitié, de lien du sang ou d'amour. Un jeu qui n'en a que le nom où une célébration de victoire les mains sur les testicules serait presque jugée fébrile. Le, c'est de l'intensité et de la bagarre de la première à la dernière minute de jeu. Le, c'est deux objectifs : gagner peu importe la manière et détruire son adversaire, moralement ou physiquement, les deux étant le mieux. Spectaculaire pour certains, répétitif pour d'autres, ce jeu ne laisse personne indifférent et a le respect de tous. Surtout de ceux qui posent la dernière carte.