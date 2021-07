"Si le virus pouvait nous regarder, il se servirait une petite bière" : les débats sur le pass sanitaire prolongés à l'Assemblée

Alors que le projet de loi nécessite une adoption express d'ici la fin du week-end face à la pression du variant Delta du Covid-19, le ministre de la Santé a accusé l'opposition de faire durer les débats.

Le ministre de la Santé Olivier Véran, le 20 juillet 2021 à l'Assemblée nationale. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Après de premiers échanges électriques jusque tard mercredi, l'Assemblée nationale doit reprendre jeudi 22 juillet le projet de loi sanitaire, retardant ainsi la navette avec le Sénat, alors que le projet de loi nécessite une adoption express d'ici la fin du week-end face à la pression du variant Delta du Covid-19 .

Vivement contesté par une frange de l'opinion, le projet de loi traduit les annonces du 12 juillet d'Emmanuel Macron, de l'obligation vaccinale pour les soignants au pass sanitaire (prouvant la vaccination complète, un test négatif récent ou l'immunisation) pour l'accès aux cafés, restaurants et trains à partir de début août.

Dans un hémicycle bien fourni, les oppositions ont soufflé le chaud et le froid, certains demandant d'aller plus loin dans les restrictions aux déplacements notamment, quand d'autres voulaient desserrer l'étau.

Mais les questions sont venues aussi de la majorité. "Aujourd'hui les messages sont dévoyés et beaucoup n'y comprennent plus rien", a rapporté Christophe Blanchet (MoDem), en référence à l'idée que le pass pouvait faire tomber le masque.

Encore 900 amendements

Des amendements de suppression de l'article 1er clé ont été rejetés, tout comme de justesse des propositions - venues de tous les bords - de réduire la prolongation du régime de sortie de l'urgence sanitaire et ainsi permettre un nouveau rendez-vous au Parlement.

Sur le millier d'amendements déposés, une centaine seulement a été examinée dans la soirée de mercredi . La seule modification déjà validée a été de préciser que le pass sanitaire ne sera demandé qu'aux plus de 12 ans pour les déplacements internationaux.

"Qu'on avance de grâce"

"Qu'on avance, de grâce", a plaidé à plusieurs reprises le ministre de la Santé Olivier Véran, accusant avec ironie l'opposition de faire durer les débats. "Il y a un virus. Si le virus pouvait nous regarder, il serait assez content et se servirait une petite bière. Honnêtement nous avons besoin d'avoir des mesures de protection des Français et des établissements recevant du public. Je le redis et je le martèlerai toute la soirée et toute la nuit", a-t-il lancé, avant d'ajouter, face aux protestations des députés : "Manifestement, on a le temps."

Répondant à une remarque d'Eric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Olivier Véran a assuré que ses convictions étaient "intègres". "Je n'aime pas le pass sanitaire. Je n'aime pas une société dans laquelle nous sommes contraints de demander un pass sanitaire. La question est de la décision et de la nécessité monsieur le député. Gouverner c'est choisir, et parfois faire des choix qui ne nous plaisent pas et c'est ça le courage en politique. Ce n'est pas de faire durer des débats en nous disant que c'est à cause de nous qu'il y aurait une obstruction parlementaire."

"Les moutons ne sont pas ceux que l'on croit"

La température a grimpé lors d'interventions de Martine Wonner, l'élue covidosceptique qui avait exhorté les manifestants contre le pass sanitaire samedi à Paris à "faire le siège des parlementaires". Des défilés ont eu lieu encore mercredi dans plusieurs villes, dont à Paris près du Palais Bourbon. En ouverture, le ministre de la Santé Olivier Véran avait ciblé les anti-vaccins avec férocité, alors que les contaminations au Covid-19 atteignaient 21.000 au cours des dernières 24 heures.

"Les moutons ne sont pas ceux que l'on croit" , a déclaré le ministre qui a rendu hommage au "pays qui tient bon", à la majorité de Français qui "ne vocifèrent pas".

L'extension du pass sanitaire toujours décriée

En commission la nuit précédente, les députés ont déjà reporté à la fin septembre le pass sanitaire pour les 12-17 ans. Le gouvernement avait déjà exempté cette catégorie d'âge jusqu'au 30 août.

L'obligation vaccinale étendue aux soignants, sapeurs pompiers ou encore professionnels auprès des personnes âgées est largement soutenue, hors extrême droite et extrême gauche.

C'est sur l'extension du pass sanitaire que droite et gauche ont réservé leurs banderilles . La Cnil vient de demander au Parlement de bien "circonscrire" le nouveau dispositif.

Les députés LR réclament de la "souplesse", avec des amendes réduites et une dérogation pour ceux qui ont reçu une première dose de vaccin - proposition rejetée, M. Véran indiquant qu'une seule dose entraîne une réduction du risque de seulement de 30%.

Les socialistes rejettent le pass et préfèrent une "vaccination obligatoire" des majeurs contre le Covid "d'ici au 1er octobre".

En séance, Marine Le Pen (RN) a ironisé sur les promesses du gouvernement il y a deux mois qui, "sur tous les tons, avait dit qu'il n'étendrait pas le pass sanitaire aux activités du quotidien".

Communistes et insoumis s'orientent vers un vote global contre le projet de loi, rejetant des "atteintes" aux libertés individuelles.

Côté majorité, la plupart des réticences initiales vis-à-vis du pass ont été balayées par les annonces présidentielles et le déminage du gouvernement. Mais la question de l'isolement obligatoire pour les malades passe mal auprès de certains LREM et quelques frondeurs ont donné de la voix.