«Si la grève se poursuit, ce sera dramatique pour nous» : l'inquiétude des patrons de PME

Hermine a créé sa propre entreprise de production audiovisuelle seule, il y a 3 ans. Aujourd'hui, elle travaille avec huit salariés fixes et une dizaine d'intermittents. Mais depuis le 5 décembre, elle fait face à une situation qu'elle ne sait pas comment gérer. Depuis le début de la grève contre la réforme des retraites, elle affirme avoir perdu 10 000 euros par semaine. Un gros trou dans la trésorerie, pour un chiffre d'affaires de 500 000 euros par an.« On tourne des films institutionnels pour des grandes entreprises, détaille-t-elle. La semaine dernière, tous les tournages ont été annulés ». Et sans tournage, pas de revenus.L'activité tourne au ralentiLa principale difficulté vient des transports : l'entreprise est installée à Pantin, en banlieue parisienne. Les salariés et intermittents peinent à venir au travail ou à se rendre sur les lieux de tournage. « On travaille aussi avec du matériel loué, qu'il faut aller chercher et ramener un peu partout dans Paris, et ça c'est aussi compliqué », explique Hermine.Conséquence : l'entreprise tourne au ralenti. Ces dernières semaines elle a déjà réduit ses collaborations avec des intermittents. Elle l'admet franchement, « si ça se poursuit, je ne sais pas comment je vais gérer la situation ».Elle affirme soutenir la grève « par principe », mais elle s'inquiète vraiment pour la survie de son entreprise. « On a trois mois d'avance dans la trésorerie, poursuit Hermine. Là on a pratiquement grillé un mois en décembre, si la grève se poursuit le mois prochain, ce sera dramatique pour nous ».« Nous on était là, mais pas les clients »Ecaterina, elle, doit renoncer aux primes qu'elle avait prévues pour les salariés de ses restaurants. Elle en possède deux, dans le IIe et le IXe arrondissement de Paris. En tout, elle emploie onze salariés, qui eux aussi, habitent loin et peinent à se rendre au travail.Les effets se font ressentir sur le moral ...