Le premier anniversaire du mouvement a été marqué par des violences à Paris et dans certaines grandes villes, ce samedi. A 16 heures, selon le préfet de police de la capitale, 105 personnes avaient été interpellées.

Des violences à Paris et un retour sur les ronds-points de France : le premier anniversaire des « gilets jaunes », qui ambitionnaient de donner un second souffle à leur mouvement de contestation sociale inédit lancé il y a un an, a été marqué, samedi 16 novembre, par le retour du chaos à certains endroits de la capitale.

Pour cet « acte LIII » (53), les « gilets jaunes » - qui avaient rassemblé 282 000 manifestants lors du samedi inaugural, le 17 novembre 2018 -, cherchaient à faire renaître la « révolte des ronds-points » qui avait ébranlé le mandat d'Emmanuel Macron mais ne rassemblait plus que quelques milliers de personnes ces derniers mois.

Plusieurs milliers de personnes étaient attendues dans la capitale, où les autorités redoutaient l'intervention de « 200 à 300 "ultrajaunes" et de 100 à 200 militants d'ultragauche ». Epicentre de plusieurs samedis violents, les Champs-Elysées, interdits à toute manifestation, ont été épargnés. A 16 heures, la préfecture de police de Paris faisait état de 105 personnes interpellées.

A Paris, la préfecture annule une manifestation déclarée Des « gilets jaunes » manifestant sur la place d'Italie à Paris, samedi 16 novembre.

Voitures retournées, jets de pavés et feux de poubelles : la situation s'est dégradée dès la fin de la matinée place d'Italie, où environ 3 000 personnes étaient rassemblées, selon notre journaliste sur place. Du matériel de chantier a été saisi par des manifestants et du mobilier urbain abîmé, entraînant une intervention des forces de l'ordre à grand renfort de lacrymogènes.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr