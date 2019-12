«Si je prends des congés, c'est sans solde» : malgré la grève, ces employés se sont vu refuser le télétravail

Depuis jeudi, plusieurs profils se dessinent parmi les non-grévistes. Il y a ceux dont le travail impose une présence physique et qui ont réussi à s'y rendre sans encombre. D'autres, qui sont parvenus à braver la paralysie des transports pour gagner tant bien que mal leur bureau. Puis ceux qui, malgré leur bonne volonté, n'ont pu se déplacer, bloqués par des trains, métros, TER absents, ou trop loin pour enfourcher un vélo. LIRE AUSSI > Suivez l'évolution du trafic de ce mardi dans les transports et sur les routesParmi eux, certains pourraient télétravailler. Consultants, correcteurs, chefs de projets... C'est a priori techniquement possible mais leur employeur leur a opposé une fin de non-recevoir. Alors depuis jeudi, ils se débrouillent comme ils le peuvent, en piochant dans leurs jours de congé, ou en promettant de rattraper les heures non-effectuées. Témoignages.« On pense que le salarié travaille moins bien »Camille, consultante en informatiqueLa jeune femme de 25 ans, l'assure : « Je pourrais effectuer toutes mes tâches de chez moi. Il n'y a aucun obstacle en termes d'infrastructure ou de matériel. » Pourtant, Camille, employée par une société de prestation en région parisienne, s'est vue refuser le télétravail en cette période de paralysie des transports. « Mon client, une banque, estime que c'est trop compliqué à gérer juridiquement parlant », argue-t-elle. « Du côté de mon employeur, il y a un peu cette pensée archaïque qui considère que chez lui, le salarié travaille moins et moins bien », souligne-t-elle aussi.Contrainte donc de se rendre chez son client - en « 1h20 au lieu de 40 minutes » - la jeune femme pointe une situation cocasse : « On se retrouve dans cette situation absurde où nous communiquons de toute façon sur skype, puisque la quasi-totalité des employés internes de la banque ont réussi à faire accepter le télétravail et sont chez eux. » Elle n'a de toute ...