Si c’est Temwa, c’est donc sa sœur

Buteuse hors pair et porte-étendard du Malawi, Temwa Chawinga a bâti sa propre destinée aussi bien en club qu'en sélection. Sensation de la NWSL et de cette CAN 2026, dont elle jouera une demi-finale ce mercredi à 19h, la cadette des soeurs Chawinga est en train de s'affirmer comme la meilleure joueuse du continent africain.

« On sait qu’on est outsiders, mais tout le monde sait qu’il faut travailler dur pour tout obtenir. Si on se qualifie pour ce tournoi, on peut aller à la Coupe du monde. On n’est pas là que pour participer. On est là pour rivaliser », prophétisait Temwa Chawinga auprès d’ESPN après avoir battu le Nigeria, champion d’Afrique en titre lors de leur premier match (2-3) . Une parole qui a finalement été liée aux actes. Quinze jours plus tard, le Malawi est effectivement en demi-finale de la CAN et qualifié pour le prochain Mondial, une première historique. Un succès qui porte le sceau de Temwa Chawinga, meilleur buteuse malawite de la compétition avec quatre réalisations et impliquée sur les deux buts inscrits face au Ghana (2-1) pour atteindre le dernier carré de cette CAN, la cadette des Chawinga est devenue la maîtresse à jouer des Flammes.

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Par Léna Bernard pour SOFOOT.com