« Si Belloubet veut réintroduire le délit de blasphème, qu'elle fasse une loi »

Nouveau rebondissement dans l'affaire Mila. Invitée sur Europe 1 ce mercredi matin, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a déclaré : « L'insulte à la religion, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience, c'est grave. » Bien qu'elle ait reconnu à l'AFP, en début d'après-midi, que l'expression était « maladroite » et qu'elle ne remettait pas en cause « le droit de critiquer la religion », sa déclaration n'a pas manqué de faire réagir les internautes, qui y ont vu une définition modérée du blasphème. Roseline Letteron, professeur de droit public à la Sorbonne, revient sur cette sortie. Spécialiste des libertés publiques et des droits de l'homme, Roseline Letteron tient aussi le blog Liberté, libertés chéries.Le Point. Que penser de cette déclaration de la ministre de la Justice ?Roseline Letteron. Elle est juridiquement fausse. Son propos laisse entendre que l'« insulte » envers une religion est un comportement illicite. Or cette infraction n'existe pas en droit français. De fait, on a l'impression que Mme Belloubet reconnaît un délit de blasphème, délit qui a été employé pour la dernière fois en France sous Charles X. C'est plutôt ironique de voir aujourd'hui la ministre de la Justice tenir des propos qui sont d'une autre époque, mais c'est aussi un réel danger pour la liberté d'expression et le respect du principe de laïcité.Lire aussi Affaire Mila : retour sur dix jours de polémiquesAu...