"Si Air France a besoin de soutiens financiers supplémentaires, il les obtiendra", assure Bruno Le Maire

Si l'Etat va "continuer à soutenir Air France dans les mois qui viennent", cela se fera "dans le respect des règles européennes" avec "l'aval de la commission européenne", a indiqué le ministre de l'Economie.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire le 14 janvier 2021. ( POOL / THOMAS COEX )

En difficulté à cause de la crise sanitaire et économique, Air France se prépare à une année 2021 difficile. "Nous avons apporté un soutien à Air France. La situation reste extrêmement difficile sur le transport aérien et nous continuerons à soutenir Air France dans les mois qui viennent", a affirmé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire mercredi 20 janvier sur BFMBusiness.

"si Air France a besoin de soutiens financiers supplémentaires de l'Etat, il les obtiendra", a poursuivi le locataire de Bercy qui a toutefois précisé que les aides éventuelles devaient obtenir "l'aval de la commission européenne" pour se faire "dans le respect des règles européennes". L'Etat a d'ores et déjà accordé 7 milliards d'euros d'aide à la compagnie aérienne.

Selon le ministre de l'Economie, le soutien de l'Etat se justifie car "la France doit avoir une compagnie aérienne, c'est un élément de souveraineté". "Lorsqu'il y a des crises, c'est un élément indispensable", par exemple pour "le transport de vaccins en urgence", a ajouté Bruno Le Maire.

Les "lenteurs" dans le versement des aides aux entreprises vont être "corrigées"

Par ailleurs, le ministre de l'Economie a également indiqué avoir été "alerté" de retards dans le versement des aides promises aux entreprises par le gouvernement dans le cadre du Fonds de solidarité. "Ce n'est évidemment pas normal puisque nous sommes là pour soutenir les entreprises qui sont en très grande difficulté dans les secteurs qui sont fermés", a reconnu Bruno Le Maire.

Le locataire de Bercy a indiqué avoir appelé le directeur général des Finances publiques pour lui demander de "lever le plus vite possible" les "points de blocage". Mais "la réalité c'est que nous avons renforcé en janvier et dès le mois de décembre un certain nombre de dispositifs du Fonds de solidarité. Nous avons remonté le plafond à 200.000 euros, nous sommes en train de mettre en place une indemnisation pour les charges fixes à hauteur de 3 millions d'euros. C'est plus de complexité donc il peut y avoir ici ou là des lenteurs que nous allons corriger", a assuré Bruno Le Maire.