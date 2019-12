Shirin Ebadi : « L'Iran est un volcan qui peut à tout moment entrer en éruption »

Internet est rétabli en Iran. Si les émeutes ont cessé, le bilan des victimes ne cesse, lui, d'augmenter, à mesure que les familles publient des informations sur le décès de leurs proches. Plusieurs sites d'opposition évoquent désormais le nombre de 400 personnes tuées durant les quatre jours d'émeutes qui ont suivi l'annonce, le 15 novembre dernier, d'une hausse spectaculaire du prix de l'essence. Trois semaines après les faits, les autorités iraniennes se refusent toujours à donner le moindre chiffre officiel, mais selon le député iranien Hossein Naqavi Hosseini, 7 000 personnes ont été arrêtées. Lire aussi En Iran, les marais de la mortAvocate spécialisée dans la défense des droits de l'homme, Shirin Ebadi est Prix Nobel de la paix 2003. Dans un entretien au Point, cette Iranienne exilée à Londres depuis 2009 apporte les dernières informations en provenance d'Iran et explique pourquoi la répression gouvernementale ne peut venir à bout, selon elle, des manifestants iraniens. Le Point : Quelles sont les derniers chiffres dont vous disposez sur le nombre de victimes ?Shirin Ebadi : Malheureusement, il n'existe aucun chiffre officiel, et c'est justement une des raisons du mécontentement populaire. Les Iraniens se demandent pourquoi la vérité leur est cachée et pourquoi le pouvoir n'est pas transparent. Maintenant, si l'on se base sur les photos disponibles ainsi que sur les interviews des familles qui ont été publiées, on...