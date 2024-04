information fournie par So Foot • 18/04/2024 à 17:56

Shevchenko veut faire passer les arbitres ukrainiens au détecteur de mensonges

La confiance règne.

Andriy Shevchenko a choisi la manière forte contre la corruption. En Ukraine, il n’est pas question de sonoriser les arbitres, mais plutôt de les faire passer devant un détecteur de mensonge. D’après The Athletic , c’est en tout cas la solution extrême qu’a choisie le nouveau président de la fédération ukrainienne pour tirer les vers du nez des hommes en noir. « Nous considérons le polygraphe comme une opportunité d’obtenir plus d’informations pour comprendre avec quels arbitres nous pouvons travailler et lesquels nous ne pouvons pas travailler » , a prévenu le Ballon d’or 2004.…

VD pour SOFOOT.com