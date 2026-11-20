Le sommet tripartite de Shenzhen expose crûment les limites de l'art très personnel de la diplomatie selon Donald Trump, riche en faste et symboles mais pauvre en résultats concrets, jugent sévèrement les analystes au lendemain de cette réunion inédite des chefs des trois premières puissances nucléaires mondiales.

Le président américain a rencontré ses homologues chinois et russe Xi Jinping et Vladimir Poutine avec l'intention d'"écrire l'Histoire" et de redorer accessoirement son statut écorné par la déroute subie par le Parti républicain aux élections de mi-mandat début novembre, en partie imputable à sa décision très impopulaire d'entrer en guerre avec l'Iran.

Mais si les trois dirigeants ont affirmé, dans une "déclaration de paix" en marge du sommet de l'Apec (Forum de coopération économique Asie-Pacifique), qu'une guerre nucléaire ne devrait jamais avoir lieu, ils n'ont annoncé aucune discussion à venir sur le contrôle des armements, comme l'espérait Donald Trump. Ni affiché aucun signe de progrès sur les dossiers iranien, ukrainien ou taïwanais, ni réduit leurs désaccords sur le commerce ou l'intelligence artificielle.

Les trois chefs d'Etat ont au contraire semblé plutôt satisfaits de passer sous silence des divergences majeures. Xi Jinping a pu renforcer son crédit diplomatique en accueillant une telle rencontre et Vladimir Poutine s'est réjoui de voir la Russie, dont l'économie reste relativement modeste face aux Etats-Unis et à la Chine, placé sur un pied d'égalité avec les deux dirigeants les plus puissants de la planète et ce sans avoir à faire de concessions importantes.

Pour Donald Trump, le sommet de Shenzhen pourrait en revanche, selon certains experts, diminuer sa stature sur la scène internationale en renforçant son statut de "canard boiteux", de président en fin de mandat à l'influence réduite.

"Trump a toujours aimé la mise en scène et l'idée de s'entretenir avec les personnalités les plus importantes au monde. Il a pu vivre ce moment", déclare Christopher Preble, chercheur principal au sein du groupe de réflexion Stimson Center, à Washington. "Mais, comme lors d'autres sommets, il est difficile de déceler des progrès concrets sur quelque dossier majeur que ce soit."

UNE "HONTE HISTORIQUE"

Le président américain a déjà rencontré Xi Jinping et Vladimir Poutine depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, lors de sommets avant tout symboliques. Pendant son premier mandat, il s'était également entretenu à trois reprises avec le numéro un nord-coréen Kim Jong-un, sans arracher la moindre concession au maître de Pyongyang, notamment sur le nucléaire.

Commentant le sommet de Shenzhen sur NBC News, Donald Trump a déclaré que "sur une échelle de zéro à dix, je mettrais 12". Il s'est notamment félicité d'avoir été reçu par Xi Jinping sur le tarmac de l'aéroport, un geste sans précédent.

Pour la porte-parole de la Maison blanche Anna Kelly, "le président Trump a véritablement restauré la puissance américaine après quatre années de faiblesse sous Joe Biden".

"Ses déplacements en Asie ont d'ailleurs mis en évidence le grand respect et la déférence que les dirigeants mondiaux témoignent à notre pays sous la direction audacieuse de ce président", a-t-elle assuré. "Le président est prêt à rencontrer n'importe qui afin de faire progresser les intérêts du pays."

Mais les démocrates américains et d'autres détracteurs de Donald Trump lui reprochent de ne pas préparer soigneusement de tels sommets, de ne pas fixer d'objectifs clairs et de donner l'impression de courtiser les dirigeants autoritaires, tout en critiquant vivement les alliés traditionnels des Etats-Unis.

Pour le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, le sommet de Shenzhen est une "honte historique dont on se souviendra longtemps".

La réunion de Shenzhen a pu être comparée, notamment en Russie, à un " nouveau Yalta ", allusion à la conférence ayant réuni en 1945 les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique pour se partager des sphères d'influence et poser les bases de l'ordre international d'après-guerre. Mais les discussions de Shenzhen n'ont duré que 90 minutes quand celles de Yalta s'étaient étirées sur plus d'une semaine.

LES PUISSANCES MOYENNES S'ORGANISENT

"La rencontre de Shenzhen était apparemment avant tout une opération de communication", a estimé devant la presse le chancelier allemand Friedrich Merz, alors que les alliés européens de l'Ukraine étaient parallèlement rassemblés à Berlin dans le cadre de la "coalition des volontaires" pour faire bloc face aux demandes jugées "maximalistes" de la Russie.

Le sommet trilatéral en Chine a fait craindre aux Européens que le sort de l'Ukraine soit scellé sans eux par Washington et Moscou et les chancelleries se demandent encore ce que Donald Trump a prévu lorsqu'il accueillera le prochain sommet du G20 mi-décembre en Floride, où il devrait à nouveau recevoir Xi Jinping et peut-être Vladimir Poutine, même si ce dernier n'a pas été formellement invité.

Face à cette crainte de voir les grandes puissances décider de leur sort sans leur demander leur avis, les puissances moyennes continuent de chercher des solutions alternatives en multipliant les accords, comme l'a théorisé le Premier ministre Mark Carney lors du sommet de Davos en janvier dernier et comme l'ont montré son pays et le Japon lors du sommet de l'Apec.

"Ces pays cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement et de l'économie de la Chine. Mais ils cherchent également à limiter les risques liés aux États-Unis", relève Zhao Minghao, expert en relations internationales à l'université Fudan de Shanghai.

À Shenzhen, le Premier ministre canadien Mark Carney s'est ainsi entendu avec Xi Jinping sur la prolongation jusqu'en 2028 d'un accord douanier. A Manille, son homologue japonaise Sanae Takaichi a cherché à diversifier les sources d'approvisionnement en minéraux critiques. Elle a également convenu de renforcer la coopération avec la Corée du Sud dans les domaines des chaînes d'approvisionnement et de l'énergie. Le Japon et le Canada développent en parallèle leurs liens avec l'Europe.

Avec deux années de mandat à venir, Donald Trump reste aux commandes des Etats-Unis sur la scène internationale, la présidence lui offrant de larges prérogatives en la matière, et les analystes s'attendent à le voir continuer d'imprimer sa marque très personnelle sur les affaires du monde, persuadé que l'imprévisibilité est un atout précieux en politique étrangère.

"Au bout du compte, c'est l'issue des situations en Iran et en Ukraine, si tant est qu'il y en ait une, qui tranchera", estime Josh Lipsky, vice-président chargé de l'économie internationale au sein du groupe de réflexion Atlantic Council. "C'est à cette aune que l'Histoire jugera."

(Avec la contribution de David Brunnstrom, Steve Holland, Andrea Shalal, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)