« Shenmue III », l'improbable parcours d'un jeu vidéo attendu depuis vingt ans

Dernier né d'une licence culte, arlésienne du jeu vidéo, objet industriel atypique... la sortie phare de ce mois de novembre est un accident prodigieux.

« J'attends rien des hommes à part Shenmue », chantait PNL. Que le mardi 19 novembre soit marqué d'une croix blanche : l'humanité a exaucé le rappeur français. Le jeu d'aventure Shenmue III, véritable arlésienne du jeu vidéo, attendu depuis deux décennies, sort enfin dans le commerce, et il faut un peu se pincer pour y croire.

L'histoire reprend là où la saga s'était arrêtée : en 1987, Ryo Hazuki, maître japonais en arts martiaux, continue la traque de l'assassin de son père, Lan Di, cette fois dans la région karstique de Guilin, dans le sud de la Chine.

Deux premiers épisodes révolutionnaires pour l'époque

Rompant avec une longue tradition de titres donnant dans l'action survoltée et le fantastique, les deux premiers jeux, sortis en 1999 et 2001, reconstituent des lieux réels - le port de Yokosuka puis Hongkong -, recréent la vie quotidienne, donnent à voir et à jouer un monde en trois dimensions qui a son propre pouls. Ils marqueront pendant vingt ans le jeu vidéo de leur empreinte, et inspireront jusqu'à Red Dead Redemption 2 en 2018.

Derrière eux, Yu Suzuki, enfant de la campagne passionné de Lego et de modélisme, entré chez Sega en 1983 grâce à son talent de programmeur autodidacte. Il se fait connaître au début de sa carrière par des prouesses techniques, comme le jeu de course Out Run ou de combat Virtua Fighter. Jusqu'à ce virage narratif que lui-même semble étonné d'avoir pris. En 2018, il expliquait au Monde :

