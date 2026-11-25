Shein va verser 100 millions de dollars pour solder des poursuites aux États-Unis

( AFP / JULIE SEBADELHA )

Le géant chinois du commerce en ligne Shein a accepté de verser 100 millions de dollars pour mettre fin à des poursuites engagées par les autorités américaines notamment pour défaut de service et informations trompeuses.

L'accord amiable, qui doit encore être soumis à un juge fédéral de Los Angeles, prévoit que cette somme sera reversée aux consommateurs lésés, selon un communiqué publié mardi.

La FTC a tout à la fois saisi la justice et proposé une transaction le même jour.

Sollicité par l'AFP, Shein a souligné que l'accord ne "(constituait) pas une reconnaissance de culpabilité" et que le groupe restait "en désaccord avec certains aspects de la description par la FTC de (ses) activités".

L'Agence de protection des consommateurs reprochait, entre autres, à la plateforme des retards de livraison à répétition, des commandes non livrées et un service client défaillant.

Shein ne donnait pas de numéro de téléphone pour le service client aux États-Unis (il en affiche désormais un).

Même une fois contacté, ce dernier ne répondait que rarement aux appels, ne comprenant que cinq personnes alors que Shein livre près d'un million de colis chaque jour sur le territoire américain.

La FTC reprochait aussi à Shein de bloquer la publication d'avis négatifs sur son site.

En outre, selon l'agence, le site chinois a présenté des articles comme produits par des sociétés ayant pris des engagements vérifiés contre le recours au travail forcé et à l'emploi de mineurs, alors qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucun contrôle en la matière.

Par ailleurs, Shein était mise en cause pour avoir décrit certains produits comme fabriqués avec du coton américain alors qu'il provenait de Chine.

Dans le cadre de l'accord, Shein s'engage à davantage de fiabilité sur ses délais de livraison, à ne plus empêcher la mise en ligne de commentaires négatifs et à ne pas prêter aux produits vendus sur sa plateforme des caractéristiques erronées.

"Shein a continué à investir pour renforcer sa gestion des clients et ses procédures de conformité", a indiqué l'entreprise à l'AFP.