Sheffield Wednesday s’offre un ailier gauche du PSG

Toujours ça que les Saoudiens n’auront pas.

Après une saison en prêt dans le club belge de la KAS Eupen, l’ailier gauche franco-mauritanien Djeidi Gassama va rejoindre selon RMC et L’Équipe le club Sheffield Wednesday, promu en Championship. Le joueur de 19 ans, passé par le centre de formation du Stade brestois, faisait partie des champions de France 2021-2022 grâce à son entrée en jeu à Montpellier lors de la 37 e journée à la place d’Angel Di Maria. Il appartenait toujours au PSG après son retour de prêt. Le transfert est estimé à un million d’euros, plus 20% de bonus, et le contrat du joueur avec le club anglais sera de trois ans plus une année en option.…

ARL pour SOFOOT.com