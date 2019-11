Sheffield United, le bon alliage

Le retour de Sheffield United en Premier League s'est accompagné cet été d'une belle flopée de doutes. Mais alors que la relégation leur semblait promise, les hommes de Chris Wilder ont réussi un début de saison éclatant. Après avoir tenu en échec Manchester United dimanche au terme d'un match héroïque (3-3), les Blades figurent désormais à la sixième place, bien loin de celle qu'on leur prédisait.

"Les experts ne nous prenaient même pas au sérieux"

20. En début de saison, c'est cette place que les experts, quasiment unanimes, attribuaient dans leurs pronostics à Sheffield United, tout juste promu après plus d'une décennie de galères. Si le doute subsistait à l'égard de Sheffield United, c'est peut-être que less'étaient faits de plus en plus rares, à partir des années 1970, au sein de l'élite du football anglais : une trajectoire descendante, synonyme pour beaucoup de déclin irrémédiable. Peut-être était-ce finalement le sort de ce géant du passé que de disparaître de la carte du football à mesure que sa ville elle-même, Sheffield l'ouvrière, souffrait du déclin des industries lourdes au Royaume-Uni.En près de trente ans, United n'avait pointé le bout de son nez que lors de trois piteuses saisons, de 1992 à 1994 et de 2006 à 2007, sans jamais laisser poindre une once d'espoir de renouveau. Treize journées de championnat et trois mois après sa promotion, Sheffield figure à une belle sixième place en championnat, à dix points du bonnet d'âne qui lui était promis.À l'été 2019, la situation de Sheffield a pu paraître complexe. Le renouveau fulgurant des, qui figuraient encore en League One trois ans plus tôt, a également pu être pour beaucoup synonyme de fragilité. D'autant que le staff, mené par le brillant Chris Wilder, a décidé de miser sur la continuité. À la différence d'Aston Villa cette année ou de Fulham l'année précédente, les pensionnaires de Bramall Lane n'ont pas fait de folies sur le marché des transferts. "Seulement" 43 millions de livres ont été dépensés, et encore seulement sur quelques profils passés au crible (notamment Oli McBurnie, Lys Mousset et Callum Robinson) et estimés capable Lire la suite de l'article sur SoFoot.com