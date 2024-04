information fournie par So Foot • 27/04/2024 à 21:11

Sheffield United évoluera en Championship la saison prochaine

Sheffield n’a dépensé que 66 millions d’euros en transferts cette saison, après tout.

Promu de Championship, Sheffield United retourne déjà là d’où il vient. Terrassés par Newcastle à Saint James’ Park (5-1), les Blades ont vu leur sort être scellé ce samedi. Pourtant, Anel Ahmedhodžić, qui avait déjà connu une descente avec Bordeaux en 2022, avait ouvert la marque dès la cinquième minute. Mais les Magpies , qui ont égalisé juste avant la pause, ont fait le boulot dans le second acte, où ils ont inscrit quatre pions pour enfoncer comme il faut les visiteurs. Ceux-ci n’ont gagné que trois fois cette saison et n’espéraient déjà plus grand-chose de cette fin d’exercice. Ils vont donc croiser Leicester dans l’ascenseur.…

LT pour SOFOOT.com