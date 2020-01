Shanghai : le spectacle de drones du Nouvel An a eu lieu trois jours plus tôt

Les images ont fait le tour du monde. Le soir du réveillon du Nouvel An, à Shanghai, des centaines de drones se sont élancés dans le ciel de la mégalopole chinoise pour créer un ballet dans les airs et célébrer le passage à 2020. Chaque dispositif pouvait s'allumer en violet, en bleu ou encore en jaune. Toutes les chaînes se sont empressées de relayer les images impressionnantes où l'on voit les machines prendre plusieurs formes au-dessus du district de Huangpu. Une forme humaine marche dans le vide avant que les drones ne fassent le décompte de la fin d'année. La BBC révèle vendredi 3 janvier que le spectacle avait été pré-enregistré.Lire aussi Faut-il avoir peur des drones ?C'est la compagnie en charge de l'événement qui l'a confirmé au média britannique. Les images ont été tournées quelques jours plus tôt, le 28 décembre. De nombreuses personnes présentes lors de la Saint-Sylvestre à Shanghai avaient en effet assuré qu'aucun spectacle de drone n'avait eu lieu. « Cela me rend dingue. C'est une fake news 100 % chinoise. Nous sommes restés dehors ce soir-là pour un spectacle qui n'est jamais arrivé », a notamment critiqué un Anglais habitant la ville sur Twitter. De meilleures conditions de tournageLes images des 2 000 drones, qui ont survolé le fleuve Huangpu, avaient été diffusées par la chaîne de télévision locale Shanghai Dragon Television, un média rattaché directement à l'État chinois. L'enregistrement...