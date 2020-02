Shakira et Jennifer Lopez, Trump, Kobe Bryant... les 5 temps forts du Super Bowl

Le spectacle était aussi ailleurs. Malgré son mètre cinquante-sept, Shakira a occupé le terrain du Hard Rock Stadium comme aucun des géants de la NFL, dimanche, lors de son spectacle de la mi-temps. Avec Donald Trump, Kobe Bryant et Jennifer Lopez, elle a été la star des à-côtés du Super Bowl.Kobe Bryant dans les cœurs Un hommage a été rendu à Kobe Bryant et sa fille Gianna. AFP/Getty Images/Tom Pennington Le décès accidentel du légendaire basketteur a ému bien au-delà de la NBA et une semaine jour pour jour après sa disparition, la NFL a voulu lui rendre hommage. Avant la présentation des équipes, les Chiefs et les 49ers se sont positionnés sur leurs lignes des 24 yards, clin d'œil au numéro de maillot de Kobe Bryant. Le stade a alors observé une minute de silence. Dans le public, au milieu des maillots de Kansas City et San Francisco, certains portaient la tunique des Lakers frappée du numéro 8 (celle de Kobe Bryant au début de sa carrière) ou du 24. Plusieurs joueurs du Super Bowl avaient inscrit sur leurs chaussures des messages en mémoire du « Black Mamba », le surnom de Bryant.Fièvre latina à la mi-tempsAttendues pour donner une touche hispanique à ce Super Bowl qui se disputait à Miami, la métropole la plus latino des Etats-Unis, Shakira et Jennifer Lopez n'ont pas déçu. La Colombienne a démarré avec un medley comprenant notamment « Whenever, Wherever » et « Hips Don't Lie », bientôt rejointe par le rappeur et chanteur portoricain Bad Bunny. That was incredible, @jlo + @shakira! #PepsiHalftime #SBLIVSOON: Fans can relive their favorite moments from the #PepsiHalftime show HERE https://t.co/TegS1TZFKy pic.twitter.com/1HkRu99cRR-- NFL (@NFL) February 3, 2020 La New-Yorkaise Jennifer Lopez a pris le relais, maintenant le rythme, effréné. Aux célèbres mouvements de hanches de Shakira, « J-Lo » a répondu par des ondulations du fessier et une séance de pole dance, tout droit sortie de son récent ...