Sexisme : un élu PS attaque Sandrine Rousseau en diffamation

Il accuse celle qui se défini comme une "écoféministe" de vouloir "faire le buzz", "essentialiser les hommes" et "discréditer un concurrent".

La candidate malheureuse à la primaire EELV, Sandrine Rousseau, a-t-elle accusé Xavier Brunschvicg de "violences sexistes et sexuelles" ? C'est le sentiment de l'élu PS de Normandie, qui a porté plainte à Caen, l'accusant de diffamation sur les réseaux sociaux après un échange sur la place des femmes en politique, a-t-il annoncé lundi 3 janvier.

Tout a commencé lors d'une réunion publique intitulée "Femmes en politique", le 1er décembre à Mondeville dans le Calvados, à laquelle participait Sandrine Rousseau. Xavier Brunschvicg raconte avoir pris la parole pour contester la nécessité qu'il aurait de se "déconstruire" : il serait déjà "féministe", "engagé dans ce combat" et "partage équitablement" les tâches domestiques et l'éducation des enfants avec sa compagne.

Le lendemain l'"éco-féministe" partage une "story" sur Facebook : "Quand hier en débat sur la place des femmes en politique un homme prend la parole pour dire 'je n'ai pas du tout le sentiment de devoir être déconstruit' et que tu apprends après le débat que le type en question a demandé à une collègue de lui envoyer une photo de son torse nu... On est à quel niveau de cynisme et d'impunité ? #metoopolitique".

"Ils disent tous que c'est de l'humour"

L'élu PS confirme avoir envoyé une photo de lui torse nu et avoir demandé à sa colistière aux élections départementales de juin d'envoyer une photo comparable, dans le contexte léger et humoristique d'un échange entre militants, en juillet. Cet échange a eu lieu dans le groupe Whatsapp d'un groupe de militants.

Selon sa plainte, il estime que Sandrine Rousseau l'accuse via s a "story" Facebook de "violences sexistes et sexuelles".

L'ex-candidate à la primaire écologiste chercherait ainsi, selon Xavier Brunschvicg, à "faire le buzz", "essentialiser les hommes" et "discréditer un concurrent". Il craint que cette histoire n'engendre "des conséquences quant à l'investiture" qu'il brigue pour les législatives 2022 et assure qu'il est "sous enquête" de la part du Parti socialiste.

Sandrine Rousseau, de son côté, se dit "sereine" face à cette plainte "incroyable alors qu'il a envoyé une photo de lui allant au ras de son sexe".

"Ils disent tous que c'est de l'humour, de la drague incomprise, mais à la fin ça met mal à l'aise les femmes en politique, c'était le sujet de la conférence (de Mondeville) : comment faire pour que les femmes s'engagent ?", souligne-t-elle. "Le mieux qu'aurait pu faire Xavier Brunschvicg, c'est de s'excuser", a estimé Mme Rousseau.