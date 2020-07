Sexisme: le jeu vidéo va-t-il connaître son moment #metoo?

Une femme teste un jeu vidéo au salon Gamescom à Cologne, en Allemagne, le 21 août 2019 ( AFP / Ina FASSBENDER )

Agité depuis des années par des controverses sur le sexisme, le secteur du jeu vidéo est-il en train de connaître son moment #metoo? Le secteur est en tout cas contraint à l'introspection, notent des expertes.

La première affaire d'ampleur remonte au "Gamergate" en 2014 -- nom donné à une affaire de cyberharcèlement de la créatrice américaine Zoe Quinn.

Plusieurs controverses ont suivi, sans pour autant amener à une prise de conscience globale, qui s'apparenterait à l'effet de la déferlante #metoo sur le monde du cinéma par exemple.

La créatrice américaine Zoe Quinn, lors de la Conférence des créateurs de jeux vidéo à San Francisco le 4 mars 2015 ( AFP / Josh Edelson )

Jusqu'à ces dernières semaines: après une première polémique concernant la plateforme Twitch, a suivi une vague d'accusations de sexisme et de harcèlement contre des cadres de l'éditeur français Ubisoft. Lequel a depuis débarqué son numéro deux, sa directrice des ressources humaines et le patron de ses studios canadiens.

Longtemps, il y a eu tant chez les joueurs que de la part des studios "un manque d'empathie vis-à-vis de quelque chose qu'ils ne voient pas comme systémique", estime Isabelle Collet, professeure à l'Université de Genève.

Une tendance renforcée peut-être par la culture "geek", qui se veut transgressive et irrespectueuse, et qui peut amener des joueurs, quand ils sentent cette culture attaquée, à se replier sur "des représentations machistes", selon Mme Collet.

- Hypersexualisation des corps -

Au-delà des joueuses, ou des créatrices de jeu, la question de la représentation des femmes dans les créations suscite toujours plus de débats.

Au 24e Electronic Expo, ou E3, à Los Angeles le 12 juin 2018 ( AFP / Frederic J. BROWN )

Signe de cette lente prise de conscience, l'évolution de la célèbre héroïne Lara Croft: d'abord voluptueuse à l'excès et court-vêtue, les dernières versions la dotent d'un corps plus réaliste, et habillée de manière nettement plus adaptée pour partir à l'aventure.

"Beaucoup de jeux proposent des représentations sans stéréotype mais certains peuvent encore être très chargés en la matière, et cela passe notamment par l'hypersexualisation des corps", observe Fanny Lignon, maîtresse de conférence à l'Université Lyon 1 et chercheuse au CNRS.

Jonathan Dumont, directeur artistique de "Assassin's Creed Odyssey", devant une affiche de ce jeu, lors de la conférence Ubisoft à Electronic Expo à Los Angeles le 11 juin 2018 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Neilson Barnard )

"Les femmes sont souvent sveltes, bien proportionnées; les hommes ont des corps plus variés, même s'ils sont majoritairement jeunes et athlétiques. Au final, on retrouve une vision transmise par d'autres médias, comme la publicité par exemple", détaille-t-elle.

Ces représentations stéréotypées sont fermement ancrées chez une partie des "gamers": la silhouette tout en muscles d'Abby, l'héroïne du jeu "The Last of Us Part 2", a provoqué une marée de commentaires négatifs qui jugeaient son corps "irréaliste" pour une femme.

"On voit émerger de plus en plus de personnages féminins un peu +badass+ (dures à cuire, NDLR)", souligne cependant Fanny Lignon. "Dans +Assassin's Creed Odyssey+ par exemple, on peut choisir une femme, avec un vrai corps de guerrière".

- "Bouc émissaire" -

Représentation inadaptée des femmes dans les jeux, faible place de ces dernières dans les studios: le secteur assure avoir pris conscience de ces problèmes et vouloir y remédier.

Agité depuis des années par des controverses sur le sexisme, le secteur du jeu vidéo est-il en train de connaître son moment #metoo? ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

En France, le Syndicat national du jeu vidéo (SNJV) assure "travailler à une plus grande mixité dans (les) équipes de production mais c'est un travail de longue haleine, qui doit être accompagné par les pouvoirs publics" notamment pour encourager les filles à choisir des parcours scientifiques.

"Faire entrer plus de femmes passe par la volonté de mieux les accueillir, il faut créer un environnement plus favorable", insiste de son côté Mme Collet, "les éditeurs sont aujourd'hui de vraies entreprises qui doivent se doter de vrais outils de lutte contre le harcèlement".

Reste que la problématique du sexisme dans le jeu vidéo est, de l'avis de beaucoup, le reflet d'un problème global de société, plus qu'une question spécifique à cet univers.

"On retrouve cela dans beaucoup de communautés qui ne sont pas forcément montrées du doigt, à l'image de la médecine ou du journalisme", estime ainsi Isabelle Collet. "C'est un milieu qui fait un bon bouc émissaire mais qui n'est pas nécessairement pire que d'autres".

"Ce qui est gênant est que le sexisme peut être plus ordinaire dans d'autres types de médias sans pour autant que l'on s'en rende forcément compte", abonde Mme Lignon.

