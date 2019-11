Sexisme dans la pub : l'association Les Lionnes épingle l'agence McCann France

«Elle est bonne non ? ». C'est le genre de phrases que prononcerait régulièrement un des hauts dirigeants de l'agence de publicité McCann France, selon des témoignages recueillis par l'association Les Lionnes et le journal 20 Minutes. L'association de lutte contre le sexisme épingle la direction de l'entreprise, accusée de refuser d'agir contre le comportement de ce dirigeant.« Nous avons reçu 21 témoignages » sur ces agissements, affirme Christelle Delarue, la présidente des Lionnes. Après avoir réuni ces informations, l'association affirme avoir proposé sans succès à McCann de faire une enquête « co-dirigée », permettant selon elle d'assurer aux salariés la possibilité de s'exprimer sans crainte.Un « climat de terreur et d'intimidation »McCann France n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet, mais la direction de McCann Europe a assuré qu'une « enquête interne» a été menée sur les faits dénoncés par les Lionnes, en concertation avec les représentants du personnel et que « rien n'a été trouvé pouvant corroborer les faits présumés ». Pourtant, selon l'enquête de 20 Minutes publiée mercredi, le haut dirigeant en cause a fait régner un climat de « terreur et d'intimidation » sur les femmes salariées « incitées à dénoncer leurs collègues ou à enquêter sur des éléments de la vie personnelle d'autres salariés ». Des blagues sur le viol« Plusieurs décrivent le 'sexisme ordinaire' - des 'blagues' sur le viol, des remarques obscènes, des injonctions à sourire (...) - et la brutalité managériale instaurée dans l'équipe », selon le quotidien. « Une nouvelle planneuse stratégique venait d'arriver. Un jour en réunion, devant tout le monde et alors qu'elle venait juste de sortir de la pièce, il a lancé à la cantonade : 'Putain, elle est bonne non ?' », rapporte notamment une collaboratrice de McCann. Cette phrase était répétée régulièrement « à propos des mannequins sur des ...