Séville remporte l'Europa League face à l'Inter

À l'issu d'un scénario fou, le Séville FC a triomphé de l'Inter (3-2) à Cologne et s'adjuge pour la sixième fois la Ligue Europa en moins de quinze ans. Fautif sur l'ouverture du score italienne, Diego Carlos a été décisif et a sauvé la face de son Final 8.



Séville FC 3-2 Inter

Un premier acte rempli de piments

Il était visiblement écrit que l'idylle entre le Séville FC et l'Europa League devait se poursuivre encore une année de plus. Depuis 2006, et cette première finale remportée largement face à Middlesbrough (4-0), la formation sévillane ne s'est jamais pris les pieds dans le tapis à chaque date avec la C3. En 2007 face à l'Espanyol, en 2014 face à Benfica, en 2015 face au Dnipro et en 2016 face à Liverpool, lessont toujours rentrés en Andalousie avec le trophée en mains lorsque l'occasion leur a été donné de le prendre. À ce tableau de chasse, il faut désormais rajouter l'Inter, tombé à son tour ce vendredi soir en finale de l'Europa League face à cette fringante équipe de Séville. L'amour est un lien puissant, décidément.Au RheinEnergieStadion de Cologne, l'opposition de style se transforme rapidement en un combat de boxe entre Séville et l'Inter. Le premier uppercut estet arrive déjà après seulement trois minutes de combat. Nicolò Barella lance Romelu Lukaku qui pousse Diego Carlos à la faute mais surtout à concéder, comme en quart de finale et en demi-finale, un penalty dans le premier quart du match. "Big Rom" se fait justice lui-même, marque pour la onzième fois de suite en Europa League et met l'Inter sur les bons rails. Mais lessont des durs à cuire, capables d'encaisser les coups avant d'en redonner, et ils Lire la suite de l'article sur SoFoot.com