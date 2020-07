Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Séville quasiment qualifié pour la Ligue des Champions Reuters • 13/07/2020 à 00:21









Séville quasiment qualifié pour la Ligue des Champions par Florian Burgaud (iDalgo) En battant Majorque sur le score de 2-0 dans son stade Sanchez-Pizjuan, Séville prend provisoirement neuf points d'avance sur Villarreal, le cinquième. Si le Sous-Marin Jaune n'arrive à battre la Real Sociedad ce lundi, les joueurs de Julen Lopetegui valideront définitivement leur ticket pour la grande Coupe d'Europe. Sinon, il faudra attendre quelques jours et remporter au moins un point face à cette même formation basque jeudi soir. L'inévitable Lucas Ocampos (41e) sur penalty et Youssef En-Nesyri (84e) ont offert cette victoire aux Sévillans contre une équipe mal en point embourbée à la 19e de la Liga à deux journées de la fin.

