Séville mange Rennes à la sauce andalouse

En Andalousie, le Stade rennais n'aura jamais existé, ce mercredi contre le FC Séville, qui regrettera presque de n'avoir obtenu qu'un court succès (1-0) pour empocher les trois points. Avant une double confrontation face à Chelsea, le SRFC est déjà dos au mur dans cette poule E de Ligue des champions.

FC Séville 1-0 Rennes

Ding, ding, De Jong

Dans ses rêves les plus fous, le Stade rennais s'imaginait pouvoir revivre une soirée victorieuse dans la capitale andalouse après celle de février 2019. À cinq kilomètres du Benito Villamarín, le club breton avait l'occasion d'écrire une nouvelle page de son histoire en remportant son premier match de Ligue des champions face au FC Séville, le rival historique du Real Betis. Mais dans l'enceinte du quartier de Nervión, peu animé avant une soirée de foot en raison de la crise sanitaire, le SRFC n'aura jamais réussi à exister. À la ramasse dans tous les domaines, les Rouge et Noir peuvent quasiment repartir d'Espagne en s'estimant heureux : ils n'ont perdu que 1-0. Mais ils ont encore du boulot pour sortir de cette compétition la tête haute.C'est dans une ambiance particulière et déprimante que le stade Ramón Sánchez Pizjuán retrouve la délicieuse hymne de la Ligue des champions. Dans sa tunique noire, le Stade rennais comprend rapidement que la soirée va être longue. Sans ses deux internationaux Nzonzi et Camavinga, tous les deux absents, le club breton n'a pas besoin d'attendre le fameux round d'observation pour prendre l'eau. Le bloc haut du Séville FC étouffe les visiteurs, qui tremblent sur les premières tentatives d'Ocampos et De Jong, alors que la reprise d'El Haddadi est déviée sur la barre par Gomis. Le portier sénégalais n'a pas le temps de se reposer :une sortie peu académique devant Diego Carlos, une nouvelle parade face à Ocampos et une claquette bien sentie sur un pétard