Séville maîtrise les Wolves sur le fil

Très largement dominés après avoir ratés un penalty en début de rencontre, les Wolves n'ont pas réussi à résister aux vagues offensives du FC Séville (0-1), laissant filer les Blanquirrojos vers les demies de Ligue Europa.

Wolverhampton 0-1 FC Séville

Long à la détente

Cette saison, Ocampos aura été gardien de but, remplaçant, titulaire, buteur à quatorze reprises en Liga, et donc un joueur important du FC Séville. Il s'est démené dans tous les sens et sans jamais compter ses efforts. L'Argentin a eu raison puisque ce soir, en quart de finale de la Ligue Europa, il a marqué au moment où la domination de son équipe devait enfin payer. Grâce à ce but, et à celui que Raúl Jiménez a manqué sur penalty, très tôt dans la rencontre, le FC Séville file en demi, et pense déjà à son sixième sacre en C3.Pourtant, cette victoire a mis du temps à se dessiner. En début de match, Adama Traoré et Raúl Jiménez font passer des sueurs froides aux Sévillans, avant que sur un coup-franc de João Moutinho, Leander Dendoncker soit proche de claquer un plat du pied dans les filets. Équipe qui a le plus haut taux de possession de balle de la C3, Les Sévillans parviennent quand même à jouer dans le camp adverse. Mais virevoltants et rapides devant en phase de transition, lesles piquent quand, lancé comme une fusée, Traoré est séché par Diego Carlos (12). Carton jaune, penalty, mais Jiménez n'arrive pas à ajuster Yassine Bounou, qui sauve son équipe d'entrée de jeu. Une piqûre d'adrénaline pour les Andalous, qui réagissent enfin, grâce à un pétard mouillé de Suso. L'Espagnol donne des idées à Moutinho, visiblement frustré que son coéquipier mexicain ait raté un penalty, puis Lucas Ocampos, qui enroule une frappée Lire la suite de l'article sur SoFoot.com