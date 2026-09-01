Séville fait ses emplettes en France

L’ère Nasri – Trémoulinas fait son come back. Séville profite de la grande braderie des clubs français pour enregistrer deux arrivées. Le Lillois Félix Correia s’apprête d’abord à apprendre le flamenco aux défenseurs de Liga. Il s’engage en Andalousie sous la forme d’un prêt avec option d’achat . Après deux ans à Lille, l’ailier portugais de 25 ans s’apprête déjà à découvrir son cinquième pays, après le Portugal, les Pays-Bas, l’Italie et la France. Il a même appartenu un temps à Manchester City, sans jouer avec les A. Le Losc a perdu deux ailiers cet été, puisque Matías Fernández-Pardo a filé à l’anglaise, du côté de Newcastle.

Correia n’est pas le seul à débarquer à Séville, puisque Lucas Stassin se dérobe de Saint-Étienne . L’attaquant international belge s’envole en prêt, avec une option d’achat non communiquée par le Sevilla. Les deux joueurs ne sont pas les premières recrues du FC Séville en France, puisque l’ancien havrais Arouna Sangante a aussi débarqué en Andalousie à l’intersaison.…

UL pour SOFOOT.com