So Foot • 04/10/2020 à 23:02

Séville fait caler le Barça

Après des buts très rapides de Luuk de Jong et Philippe Coutinho, Barcelonais et Sévillans se sont neutralisés et concèdent leur premier nul de ce nouvel exercice (1-1). Les hommes de Ronald Koeman n'ont pas convaincu.

FC Barcelone 1-1 Séville FC

Il était temps que la tempête en interne se reflète sur le carré vert. Dans la tourmente d'un point de vue global, le Barça semblait pourtant surfer sur une vague de légèreté depuis sa reprise en Liga, écartant Villarreal (4-0) puis Vigo (0-3) sans sourciller. Il fallait peut-être que lesse coltinent un premier gros morceau pour que surgissent les limites du plan de Ronald Koeman. Toujours sans vrai numéro 9, avec un Leo Messi qui est resté plutôt discret, le FCB a encaissé son premier but de la saison et malgré sa réaction immédiate, a laissé ses premiers points en route face au vainqueur de la C3.Tout commence par un coup de feu, puis une détonation à l'autre bout du pré dans les secondes qui suivent. Croquant l'entame de match à pleine dents, lespunissent rapidement leurs hôtes, Luuk de Jong allumant Neto suite au deuxième corner sévillan de la partie; mais pris à la gorge à l'engagement par un des fameux ballons de Messi pour son compère Jordi Alba, Jesús Navas met bien malgré lui Philippe Coutinho dans le coup en relançant plein axe, et ce dernier ne se fait pas prier. Après un manqué de Fernando sur un service de Jesús Navas (18), Lire la suite de l'article sur SoFoot.com