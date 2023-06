Séville est prêt à vendre tout son effectif pour rembourser sa dette

Déstockage total, tout à un euro (ou plus).

Au terme d’une saison en championnat catastrophique bien sauvée par un titre en Ligue Europa, le président du FC Séville, José Castro Carmona a annoncé que la dette de son club s’élève à 90 millions d’euros, d’après les informations de Radio Marca. Dans le même temps, Pepe Castro a fait une déclaration surprenante concernant son effectif, qui est désormais entièrement à vendre et en attente d’offres dans les semaines à venir. En effet, pour effacer la dette et tenter de préparer au mieux la saison prochaine, de nombreux joueurs doivent être vendus. D’autant plus que le club sévillan est qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions et devra tenter de faire mieux en championnat pour s’éviter une fin de saison sous tension.…

AC pour SOFOOT.com