Séville enchaîne contre Eibar

par Matthieu Cointe (iDalgo) Le FC Séville reste à portée du podium. Les hommes de Julen Lopetegui ont remporté un 16ème match en Liga après leur victoire face à Eibar lundi dans le dernier match de la 34ème journée du championnat (1-0). À domicile, Lucas Ocampos a inscrit l'unique but de la partie en début de seconde période. L'ancien joueur de l'OM est le meilleur marqueur de son équipe en Liga avec 13 réalisations cette saison. Au classement, le club andalou revient à 2 points de l'Atletico Madrid, 3ème, et n'a plus perdu depuis 13 rencontres, toutes compétitions confondues. De son côté, Eibar n'a pas encore assuré son maintien et pointe toujours à la 17ème place, à 6 longueurs de Majorque, premier relégable.

