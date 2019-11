Séville danse, le Celtic et le Standard renversants

33 buts en onze matchs, deux victoires grattées dans les arrêts de jeu et un FC Séville qualifié : la première partie de soirée de Ligue Europa nous a offert quelques jolis moments, à commencer par la leçon de domination posée par Valérien Ismaël sur Mark van Bommel.

Groupe A

F91 Dudelange 2-5 Séville FC

APOEL Nicosie 2-1 Karabagh Agdam

Quand il leur faut une victoire pour la qualif', les Sévillans rappellent de mauvais souvenirs aux Marseillais. Quatre buts claqués en moins d'une mi-temps, terminé bonsoir. Une première période en forme d'allitérations et de rimes embrassées : Dabbur, Munir, Munir, Dabbur, le compte est bon. Et si Munir El-Haddadi s'offre le luxe d'un triplé autour de l'heure de jeu, il n'est pas superfétatoire. Car avec quatre buts, l'homme qui sauve deux fois l'honneur des Luxembourgeois ne devient autre que le deuxième meilleur buteur de cette Ligue Europa, derrière Munir et ses cinq pions. Reste au F91 de faire le même parcours que le FC.Un but vainqueur à l'image du classement du groupe A : bordélique. Un bon vieux cafouillage à deux minutes du terme qui permet aux Chypriotes