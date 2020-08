Séville bat Manchester et se qualifie pour la finale d'Europa League

Grâce à son gardien Yassine Bounou en chaleur et une réalisation de De Jong à un quart d'heure du terme, Séville a dominé Manchester United alors qu'il était mené dès la neuvième minute. Les Espagnols s'invitent donc en finale d'Europa League pour la sixième fois de leur histoire, pendant que les Anglais signent une nouvelle saison sans titre.

Séville 2-1 Manchester United

Un péno classique de Bruno, une réponse de Suso

Fernandes

Le tableau d'affichage, qui n'a d'yeux que pour les buteurs, ne lui fera pas honneur. Pourtant, Yassine Bounou mérite un tas d'applaudissements. Entre la 46et la 54minute, et après avoir déjà été l'auteur d'un sauvetage en première période, le gardien de Séville a tout simplement offert la qualification à son équipe. Un... deux... trois... quatre arrêts, et voilà Manchester United complètement dégoûté. Il ne suffisait plus qu'à marquer, ce qu'a parfaitement fait le remplaçant De Jong dans le dernier quart d'heure. Les Espagnols sont en finale de l'Europa League avec l'espoir d'une sixième coupe dans la compétition., et ils peuvent remercier leur dernier rempart.Après la folie de la Ligue des Champions, place à la petite sœur. Munie d'un joli dernier carré, l'Europa League entame ses demies avec un Manchester-Séville sexy sur le papier. Une confrontation que les Anglais démarrent de la meilleure des manières, avec un but de Fernandes dès la neuvième minute... sur penalty, comme d'habitude. La faute est provoquée par Rashford, victime d'un tacle agressif de Carlos. Le Portugais transforme sereinement, évidemment, et ouvre le score. Troisième péno avec lesdans l'épreuve, pour le meilleur scoreur du tournoi.