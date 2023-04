Séville balaie Manchester United

Dans une nuit de rêve à Sánchez-Pizjuán, Séville a retrouvé le sourire en éclipsant une décevante équipe de Manchester United (3-0). Grâce notamment à un grand Youssef En-Nesyri, les Andalous peuvent encore croire à un titre de plus en C3.

Séville 3-0 Manchester United

Buts : En-Nesyri (9 e , 81 e ) et Badé (47 e )

Même dans une saison galère en championnat, Séville sait où se réfugier quand rien ne va : en Ligue Europa. Après avoir remonté deux buts à Old Trafford la semaine passée, les Andalous avaient l’occasion ce jeudi de sauver leur saison et de se rabibocher avec leur public. La soirée rêvée s’est produite : les Sévillans ont éclipsé une formation de Manchester United totalement inexistante et sans révolte, pour filer en demi-finales. Ils peuvent toujours croire à un nouveau sacre dans une compétition déjà glanée à six reprises depuis 2006.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com