Séville accroché à Levante par Léo De Garrigues (iDalgo) Alors qu'il faisait figure de favori, le FC Séville a concédé le match nul (1-1) sur la pelouse du petit stade Camilo Cano situé à La Nucia. Luuk de Jong avait ouvert le score juste après la mi-temps sur un bon mouvement initié par Munir El Haddadi. Dominant en seconde période, les hommes de Julen Lopetegui ont été surpris en fin de match, Diego Carlos inscrivant un but contre son camp à la 87e minute. Au classement, les Sévillans restent troisièmes à quatre jours du choc face au FC Barcelone tandis que Levante reste à la 12e place.

