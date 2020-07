Severino Lucas : "Je rêve que mes fils jouent au Stade rennais"

À l'été 2000, le Stade rennais sortait le chéquier et dépensait 140 millions de francs (21,3 millions d'euros) pour s'offrir une pépite brésilienne de 21 ans : Severino Lucas. Un gros coup qui s'est rapidement transformé en bide, au point de devenir un flop symbolique du foot français. Vingt ans plus tard, Lucas a toujours sa place dans le livre des records du Stade rennais, dont il reste officiellement la recrue la plus chère de l'histoire du club breton. Du Brésil, il accepte de revenir sur cette drôle d'aventure rennaise, dont il garde malgré tout quelques bons souvenirs.

Le fol été 2000 du Stade rennais

En fait, j'ai une conversation avec Abel Braga, qui est l'entraîneur de l'OM. Il me montre son intérêt de me recruter, mais il fait aussi venir Adriano Gabiru () et je ne reçois jamais de proposition officielle de Marseille. Une ou deux semaines plus tard, le Stade rennais contacte mon agent avec une proposition plus intéressante pour tout le monde financièrement, même si pour moi il n'y avait pas un écart gigantesque. Ils m'annoncent que le club est en train de monter une équipe très forte avec l'ambition de grandir, et ça me séduit. En plus, ils avaient déjà recruté trois joueurs brésiliens (César, Vânder et Luís Fabiano) et Mario Héctor Turdó, un Argentin. Il y avait aussi Bernard Lama qui venait d'arriver, c'était un grand nom et ça confirmait le discours du club. Puis, il y avait aussi le fait que ce n'était pas une très grande équipe, ce qui enlevait cette pression de remporter des titres. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.Je l'ai bien vécu. À ce moment-là, je suis souvent appelé avec la sélection olympique, je suis aussi dans un grand moment de ma carrière en club où je suis un joueur majeur de mon équipe (l'Atletico Paranaense) et le principal buteur. Et depuis plusieurs années, j'ai cette envie de venir jouer en Europe. À aucun moment je ne regrette d'avoir pris cette