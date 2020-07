Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Seul au monde, Hamilton prend la tête du Championnat Reuters • 19/07/2020 à 17:36









Seul au monde, Hamilton prend la tête du Championnat par Léo De Garrigues (iDalgo) Lewis Hamilton (Mercedes) sans rival sur le circuit de Grand Prix de Hongrie. Une semaine après son succès au Grand Prix de Styrie, le Britannique récidive et prend les commandes du Championnat du monde des pilotes. Sur le Hungaroring, Hamilton a été devant du début à la fin de la course. A l'arrivée, il a devancé Max Verstappen (Red Bull) et Valtteri Bottas (Mercedes). Esteban Ocon (Renault) et Romain Grosjean (Haas) ont terminé respectivement 13e et 15e. Au classement, Hamilton a 63 points, soit 5 de plus que son équipier Bottas. Verstappen complète le podium.

