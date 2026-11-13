Servier arrête le développement d'un traitement expérimental contre les dystrophies musculaires

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le laboratoire français Servier a annoncé vendredi l'arrêt du développement clinique du sevasemten, un traitement expérimental "tant dans la dystrophie musculaire de Becker que pour celle de Duchenne", maladies génétiques rares qui affaiblissent les muscles, en raison de résultats décevants lors d'essais cliniques.

Les résultats principaux de l'étude en phase avancée (Grand Canyon) "n'ont pas atteint le critère d'évaluation principal, aucun bénéfice statistiquement significatif n'ayant été observé sur l'échelle North Star Ambulatory Assessment (NSAA)", utilisée pour mesurer certaines capacités motrices des patients, indique Servier dans un communiqué. Et "les critères d'évaluation secondaires n'ont pas non plus été atteints".

Cet essai international de 18 mois contrôlé contre placebo évaluait l'effet du sevasemten dans la dystrophie musculaire de Becker.

La molécule faisait l'objet également d'une étude de phase intermédiaire pour la myopathie de Duchenne (DMD).

"Après un examen attentif, nous avons décidé d'arrêter les études cliniques sur le sevasemten, tant pour la dystrophie musculaire de Becker que pour celle de Duchenne", annonce le groupe pharmaceutique qui mène "une analyse approfondie des données de l'étude Grand Canyon" pour "mieux comprendre" les "divergences" avec les données issues des études cliniques antérieures.

"Les résultats complets seront présentés ultérieurement", a-t-il ajouté.

Cette molécule avait été acquise avec le rachat de l'entreprise américaine Edgewise Therapeutics annoncé en juillet pour 1,55 milliard de dollars.

La dystrophie musculaire de Becker est un trouble génétique rare, qui provoque une perte musculaire progressive, pour lequel il n’existe actuellement aucun traitement approuvé.

La dystrophie musculaire de Duchenne est un trouble musculaire plus grave, qui commence dès la petite enfance et entraîne la perte de la capacité à marcher dès le début de l'adolescence.

Le symptôme principal de ces deux dystrophies musculaires les plus fréquentes, qui touchent quasi exclusivement les garçons, est une faiblesse des muscles, y compris le muscle cardiaque et les muscles respiratoires.

Le deuxième laboratoire pharmaceutique français s'est positionné sur les cancers rares et les maladies neurologiques rares incluant notamment les épilepsies réfractaires, les troubles du spectre autistique, les troubles du mouvement et les maladies neuromusculaires.