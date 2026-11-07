Service mininum pour Arsenal face à Hull City
Arsenal 1-0 Hull City
But : Odegaard (72e) pour les Gunners
Un but et puis c’est tout ! Face au promu Hull City, Arsenal a fait le strict minimum ce samedi pour conforter son fauteuil de leader en Premier League et étendre sa série à cinq victoires consécutives , la quatrième sans concéder le moindre but. Sans grande inspiration dans une première période où Tzolakis n’a pas eu besoin de forcer son talent, les Gunners ont du attendre le retour des vestiaires pour enfin accélérer.…
OC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer