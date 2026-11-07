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Service mininum pour Arsenal face à Hull City
information fournie par So Foot 07/11/2026 à 18:36

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Service mininum pour Arsenal face à Hull City

Service mininum pour Arsenal face à Hull City

Arsenal 1-0 Hull City

But : Odegaard (72e) pour les Gunners

Un but et puis c’est tout ! Face au promu Hull City, Arsenal a fait le strict minimum ce samedi pour conforter son fauteuil de leader en Premier League et étendre sa série à cinq victoires consécutives , la quatrième sans concéder le moindre but. Sans grande inspiration dans une première période où Tzolakis n’a pas eu besoin de forcer son talent, les Gunners ont du attendre le retour des vestiaires pour enfin accélérer.…

OC pour SOFOOT.com

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