Service militaire : Jean-Luc Mélenchon se dit "partisan de la conscription"

Pendant que l 'exécutif s'enlise dans le dossier de la "Sécurité globale" , Jean-Luc Mélenchon s'est déclaré en faveur d'un service militaire obligatoire, notamment dans la police, car "la défense populaire passive et armée reste une nécessité", compte tenu de "menaces et dangers" comme la crise climatique. "Je suis partisan de la conscription", même si "je ne suis pas certain que tous les Insoumis soient d'accord avec moi", a affirmé le candidat à l'élection présidentielle de 2022, dans un entretien accordé à L'Opinion , publiée lundi 30 novembre.

"Je me suis opposé au fait qu'elle (la conscription) soit suspendue (par Jacques Chirac en 1996)". "La défense populaire passive et armée reste une nécessité à mes yeux", d'autant que "nous faisons face désormais à d'autres menaces et dangers, notamment venant du dérèglement climatique".

Selon le numéro un des Insoumis, "dans les fonctions de police, c'est-à-dire de la protection de la paix civile, les conscrits pourraient jouer un très beau rôle. Cela changerait le regard de la population sur sa police et changerait les pratiques internes de celle-ci. Le racisme et la violence reculeraient", a-t-il affirmé.

"La France doit rester indépendante"

Jean-Luc Mélenchon a également affirmé que "nous n'avons rien à faire" dans l'Otan, "d'abord parce que c'est une alliance incertaine", ensuite, "il s'y trouve des gens qui peuvent être des adversaires ou des ennemis" en citant la Turquie. Toujours à propos de la Turquie, il "conteste que le président Macron ait quelque attitude forte" à son égard. "Il s'est fait provoquer deux fois et il n'y a eu aucune réplique". "Avec la victoire de Joe Biden, voyez les romans langoureux que se raconte une partie de la gauche européenne", a-t-il également raillé. "Je rappelle que le slogan du nouveau président est 'Why America lead again'. Et Mme Clinton vient de proposer le réarmement général des Etats-Unis contre la Chine. Les Démocrates sont aussi belliqueux que les Républicains. Les Français n'ont rien à faire dans cette mauvaise action".

Jean-Luc Mélenchon martèle par ailleurs que "La France (devait) rester indépendante". La France doit produire elle-même "les armements nécessaires". "Est-il normal de se fournir en fusils et munitions en Allemagne et en Israël?", s'est-il demandé.